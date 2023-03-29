Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности.
По его словам, этот вопрос изучался МАГАТЭ достаточно долго и специалисты пришли к выводу, что «это вооружение не несет радиологической опасности». Об этом Гросси сообщил во время поездки на Запорожскую атомную электростанцию.
При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что не может никак оценивать возможную поставку Киеву боеприпасов с обедненным ураном и лишь надеется на скорейшее завершение конфликта.
Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на это, так как, по его словам, Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации.
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев рассказал НСН, что обедненный уран позволяет делать массу снаряда больше, а размер меньше, то есть делает боеприпас в два раза тяжелее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- В Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы
- «Невыполнимые». Тренер сборной РФ по лыжам раскритиковал критерии МОК по допуску россиян
- Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном
- Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается
- Юрист пояснил, кому с 1 апреля повысят социальные пенсии
- Ветеран США Дрейвен: Солдаты ВСУ бегут с позиций, так как не хотят воевать
- Испания направит Украине шесть танков Leopard
- Генсек ООН заявил об опасности для демократии во многих частях мира
- Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск
- Голикова заявила, что МРОТ будет больше прожиточного минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru