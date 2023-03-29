Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что не может никак оценивать возможную поставку Киеву боеприпасов с обедненным ураном и лишь надеется на скорейшее завершение конфликта.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на это, так как, по его словам, Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации.

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев рассказал НСН, что обедненный уран позволяет делать массу снаряда больше, а размер меньше, то есть делает боеприпас в два раза тяжелее.

