Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности.

По его словам, этот вопрос изучался МАГАТЭ достаточно долго и специалисты пришли к выводу, что «это вооружение не несет радиологической опасности». Об этом Гросси сообщил во время поездки на Запорожскую атомную электростанцию.

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При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что не может никак оценивать возможную поставку Киеву боеприпасов с обедненным ураном и лишь надеется на скорейшее завершение конфликта.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на это, так как, по его словам, Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации.

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев рассказал НСН, что обедненный уран позволяет делать массу снаряда больше, а размер меньше, то есть делает боеприпас в два раза тяжелее.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеМАГАТЭ

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