«Последняя капля»: Почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии

Ранее Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью «России 24». Он добавил, что строительство специального хранилища будет закончено до 1 июля.

«Тому несколько причин, и сегодня они собрались все вместе. Путин сказал, что Лукашенко давно просил его разместить на территории Белоруссии российское ядерное оружие. Если говорить по-простому, то пока Запад вел себя более-менее прилично, Путин не давал на этом согласие. Но последней каплей стали намерения Великобритании поставлять Украине бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана», - сказал Алесин.

Он отметил, что странам Запада следует начать считаться с интересами России, и осознать реальность ядерного удара в случае военной агрессии.

«Здесь, конечно, присутствует элемент устрашения. Такой шаг России окажет очень большое влияние на общественное мнение стран Европы. Те виды вооружения, которые будут оснащены ядерными боеприпасами, в основном угрожают нашим западным соседям, входящим в состав НАТО. Это Польша, страны Балтии, в какой-то степени Германия. Это напоминание о том, что Россия больше не собирается уступать, как говорится, западным партнерам. Они должны осознать реальность применения ядерного оружия в случае, если НАТО предпримет агрессивные действия. По большому счету, здесь сошлись несколько факторов», - отметил собеседник.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном.

