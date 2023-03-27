«Последняя капля»: Почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии
После заявлений Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном Москва больше не собирается идти на какие-либо уступки, рассказал НСН военный эксперт Александр Алесин.
Президент России Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада, но стремление Великобритании поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном переполнило чашу терпения российского лидера, заявил НСН белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
Ранее Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью «России 24». Он добавил, что строительство специального хранилища будет закончено до 1 июля.
«Тому несколько причин, и сегодня они собрались все вместе. Путин сказал, что Лукашенко давно просил его разместить на территории Белоруссии российское ядерное оружие. Если говорить по-простому, то пока Запад вел себя более-менее прилично, Путин не давал на этом согласие. Но последней каплей стали намерения Великобритании поставлять Украине бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана», - сказал Алесин.
Он отметил, что странам Запада следует начать считаться с интересами России, и осознать реальность ядерного удара в случае военной агрессии.
«Здесь, конечно, присутствует элемент устрашения. Такой шаг России окажет очень большое влияние на общественное мнение стран Европы. Те виды вооружения, которые будут оснащены ядерными боеприпасами, в основном угрожают нашим западным соседям, входящим в состав НАТО. Это Польша, страны Балтии, в какой-то степени Германия. Это напоминание о том, что Россия больше не собирается уступать, как говорится, западным партнерам. Они должны осознать реальность применения ядерного оружия в случае, если НАТО предпримет агрессивные действия. По большому счету, здесь сошлись несколько факторов», - отметил собеседник.
Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном.
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