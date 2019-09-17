В Кремле отреагировали на приговор Устинову по делу о пострадавшем ОМОНовце
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему приговора, вынесенного накануне судом актёру Павлу Устинову по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа. Как заявил представитель Кремля, Владимир Путин получает доклады обо всех громких делах, однако он не может никоим образом влиять на суд, передаёт RT.
В связи с этим Песков напомнил, что Устинов может обжаловать приговор Тверкого суда столицы. Актёр был приговорён к трём с половиной годам лиения свободы, его признали виновным в нанесении увечья бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа.
При этом суд отказался приобщить к делу видео, из которого следует, что Устинов не оказывал никакого сопротивления при задержании.
Причём сам актёр настаивает, что вообще не имеет отношение к митингу, а появился на Пушкинской площади, поскольку у него там была назначена деловая встреча. Вердикт суда вызывал неоднозначную реакцию в обществе.
Целый ряд представителей отечественного шоу-бизнеса, деятелей науки и культуры вступились за Устинова и призвали пересмотреть приговор.
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