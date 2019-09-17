В Кремле отреагировали на приговор Устинову по делу о пострадавшем ОМОНовце

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему приговора, вынесенного накануне судом актёру Павлу Устинову по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа. Как заявил представитель Кремля, Владимир Путин получает доклады обо всех громких делах, однако он не может никоим образом влиять на суд, передаёт RT.

В связи с этим Песков напомнил, что Устинов может обжаловать приговор Тверкого суда столицы. Актёр был приговорён к трём с половиной годам лиения свободы, его признали виновным в нанесении увечья бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа.