Немецкие элиты уже давно решили, кто станет президентом страны, и на этом посту лучше всех смотрится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на то, что ее не любит население, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц изучает возможность выдвижения Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году, сообщил Der Spiegel. Фон дер Ляйен является членом партии «Христианско-демократический союз», которую возглавляет Мерц, а также она была первой женщиной-министром обороны ФРГ. Политолог подчеркнул, что уже скоро ей пора задуматься о новой работе.