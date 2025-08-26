«Народ её не любит»: Мерц «продавит» Урсулу фон дер Ляйен в президенты
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужны союзники в правительстве, поэтому он хочет дать новую должность Урсуле фон дер Ляйен, заявил НСН Александр Рар.
Немецкие элиты уже давно решили, кто станет президентом страны, и на этом посту лучше всех смотрится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на то, что ее не любит население, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Канцлер Германии Фридрих Мерц изучает возможность выдвижения Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году, сообщил Der Spiegel. Фон дер Ляйен является членом партии «Христианско-демократический союз», которую возглавляет Мерц, а также она была первой женщиной-министром обороны ФРГ. Политолог подчеркнул, что уже скоро ей пора задуматься о новой работе.
«Я думаю, что Урсуле фон дер Ляйен нужен новый пост, потому что она не станет в третий раз главой Еврокомиссии. Уже в 2027 году истекают полномочия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, поэтому в ближайшие месяцы нужно будет решить, кто заменит его на этом посту. Мне кажется, что для Мерца лично очень выгодно на этом посту иметь Урсулу, потому что в обществе как-то появился консенсус, что следующим президентом обязательно должна быть женщина. Это такая модная гендерная политика, которая раньше называлась феминизмом. Сегодня она закреплена в конституции Германии, поэтому элиты уже определились негласно, что президентом станет женщина», — отметил он.
Рар добавил, что отсутствие популярности и низкий рейтинг не станет проблемой для избрания.
«У фон дер Ляйен не очень высокий рейтинг, мало кто в Германии ее поддержит, у нее не будет авторитета на этой должности. Для канцлера президент должен быть союзником, который в случае кризисов или каких-то политических интриг скажет последнее слово в поддержку федерального правительства. Фон дер Ляйен прекрасный кандидат, но я думаю, что ее придется продавливать с большой политической силой, потому что в народе ее не очень любят. Но это не выборы, а назначение в Бундестаге без альтернативных кандидатов, никакой избирательной кампании проводить не надо, но Урсула очень скандальный политик. Она просто будет укреплять его власть самого Мерца», — заключил он.
Ранее Рар указал НСН, чем именно закончились переговоры Мерца и президента США Дональда Трампа.
