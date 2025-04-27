Стала «токсичной»: В Брюсселе хотят отставки Урсулы фон дер Ляйен

Издание пишет, что ее уход мог бы «разблокировать многие процессы» в Евросоюзе. Изменения открыли бы возможность более разнообразной и открытой политики ЕС как на западном, так и на восточном направлениях. Отмечается, что политика ЕС находится в кризисе. Речь идет, в том числе о торговом противостоянии с США, разрешению которого не способствуют натянутые отношения фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Фон дер Ляйен заявила об очередях из стран для сотрудничества с ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

