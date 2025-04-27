Стала «токсичной»: В Брюсселе хотят отставки Урсулы фон дер Ляйен
Высокопоставленные чиновники Европейского союза хотят отставки «токсичной» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Die Weltwoche.
Издание пишет, что ее уход мог бы «разблокировать многие процессы» в Евросоюзе. Изменения открыли бы возможность более разнообразной и открытой политики ЕС как на западном, так и на восточном направлениях. Отмечается, что политика ЕС находится в кризисе. Речь идет, в том числе о торговом противостоянии с США, разрешению которого не способствуют натянутые отношения фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Фон дер Ляйен заявила об очередях из стран для сотрудничества с ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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