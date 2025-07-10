Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Инициатором вотума выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Он обвинил ЕК и фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии COVID-19.

Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Пеперю поддержали 175 из 553 европарламентариев, тогда как большинство (360) выступили против.

Ранее издание Die Weltwoche ссообщило, что высокопоставленные чиновники Евросоюза считают Урсулу фон дер Ляйен «токсичной» и желают её отставки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

