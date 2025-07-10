Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен отклонён. Об этом заявила спикер Европарламента (ЕП) Роберта Метсола.

Фон дер Ляйен признали виновной в сокрытии данных о вакцинах против COVID-19

Инициатором вотума выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Он обвинил ЕК и фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии COVID-19.

Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Пеперю поддержали 175 из 553 европарламентариев, тогда как большинство (360) выступили против.

Ранее издание Die Weltwoche ссообщило, что высокопоставленные чиновники Евросоюза считают Урсулу фон дер Ляйен «токсичной» и желают её отставки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзГолосованиеЕврокомиссияЕвропарламент

Горячие новости

Все новости

партнеры