Лавров и Рубио провели телефонный разговор

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что стороны обсудили возможные конкретные шаги «в интересах реализации тех пониманий, достигнутых в ходе телефонных переговоров» лидеров РФ и США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до определения даты новой встречи российского и американского президентов в Венгрии Лавров и Рубио проработают необходимые вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что контакты Москвы и Вашингтона по разным линиям не прерываются, пишут «Известия».

