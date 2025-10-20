Лавров и Рубио провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает RT.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что стороны обсудили возможные конкретные шаги «в интересах реализации тех пониманий, достигнутых в ходе телефонных переговоров» лидеров РФ и США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до определения даты новой встречи российского и американского президентов в Венгрии Лавров и Рубио проработают необходимые вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что контакты Москвы и Вашингтона по разным линиям не прерываются, пишут «Известия».
