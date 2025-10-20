В Госдуме предложили распространить онлайн-доставку лекарств на всю страну
Онлайн-доставку лекарств следует разрешить по всей России. Как сообщает РИА Новости, соответствующее предложение главе Минздрава Михаилу Мурашко направили депутаты от фракции «Новые люди».
Комментируя эксперимент, который проводится в Москве, Помосковье и Белгородской области, они указали, что, по оценкам экспертов, его результаты оцениваются положительно.
Отмечается, что онлайн-продажа медикаментов с доставкой доказала свою востребованность и эффективность.
«Считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах РФ», - говорится в обращении.
Ранее 19% участников опроса «X5 Клуб» признались, что пользуются услугами сервисов доставки из-за лени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будут шифроваться: К чему приведет «пожизненное» за привлечение детей к диверсиям
- Шойгу анонсировал новый учебник географии
- Продюсер Reflex заявил, что его сын-музыкант отказывается от помощи звездных родителей
- В Госдуме предложили распространить онлайн-доставку лекарств на всю страну
- Лавров и Рубио провели телефонный разговор
- Россияне назвали главные причины нехватки свободного времени
- Глава СПЧ призвал запретить курьерскому транспорту ездить по тротуарам
- Сезон на исходе: Насколько безопаснее стало ездить на электросамокатах в Москве
- Автодилеры опровергли закрытие сотни центров в России
- ФАС не заставит маркетплейсы отказаться от скидок в 70%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru