В Госдуме предложили распространить онлайн-доставку лекарств на всю страну

Комментируя эксперимент, который проводится в Москве, Помосковье и Белгородской области, они указали, что, по оценкам экспертов, его результаты оцениваются положительно.

Отмечается, что онлайн-продажа медикаментов с доставкой доказала свою востребованность и эффективность.

«Считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах РФ», - говорится в обращении.

Ранее 19% участников опроса «X5 Клуб» признались, что пользуются услугами сервисов доставки из-за лени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

