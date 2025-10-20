Шойгу анонсировал новый учебник географии

В России появится новый учебник географии. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

По его словам, работой над новым учебным пособием руководит первый вице-президент РГО Николай Касимов.

«Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году», - заключил он.

Ранее Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию «новыми регионами РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
