Шойгу анонсировал новый учебник географии

По его словам, работой над новым учебным пособием руководит первый вице-президент РГО Николай Касимов.

«Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году», - заключил он.

Ранее Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию «новыми регионами РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».