Шойгу анонсировал новый учебник географии
20 октября 202518:18
В России появится новый учебник географии. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.
По его словам, работой над новым учебным пособием руководит первый вице-президент РГО Николай Касимов.
«Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году», - заключил он.
Ранее Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию «новыми регионами РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru