Еврокомиссия: под санкции попадут 90 компаний РФ, нарушивших ограничений
Европейский Союз в рамках нового пакета санкций в отношении России введет ограничения против десятки компаний, которые обходят введенные меры, сообщает ZDF со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По ее словам, речь идет о более 90 компаний по всему миру. Она сослалась на доказательства того, что они нарушают санкции, поставляя «санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны».
Ранее США ввели санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru