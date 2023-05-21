Еврокомиссия: под санкции попадут 90 компаний РФ, нарушивших ограничений

Европейский Союз в рамках нового пакета санкций в отношении России введет ограничения против десятки компаний, которые обходят введенные меры, сообщает ZDF со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Эрдоган отказался вводить санкции против России по примеру Запада

По ее словам, речь идет о более 90 компаний по всему миру. Она сослалась на доказательства того, что они нарушают санкции, поставляя «санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны».

Ранее США ввели санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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