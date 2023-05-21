Еврокомиссия: под санкции попадут 90 компаний РФ, нарушивших ограничений

По ее словам, речь идет о более 90 компаний по всему миру. Она сослалась на доказательства того, что они нарушают санкции, поставляя «санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны».

Ранее США ввели санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

