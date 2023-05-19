Эрдоган отказался вводить санкции против России по примеру Запада

В интервью телекомпании CNN он указал, что Турция - сильное государство, у которого положительные отношения с Москвой.

«Мы не находимся в положении, когда нам нужно было бы вводить санкции в отношении России по примеру Запада», - подчеркнул турецкий лидер.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта американист Юрий Рогулев заявил, что Вашингтон хочет сменить власть в Турции из-за того, что Эрдоган не всегда следует указаниям Белого дома, а также не вводит санкции против России, пишут «Известия».

