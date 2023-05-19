Блинкен: США ввели санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц России

Новые американские санкции затронули более 200 физических и юридических лиц России, кроме того под новые ограничения попали российские воздушные и морские суда или были заблокированы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

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По его словам, новые меры направлены на сдерживание российского оборонно-промышленного комплекса, а также металлургического, технологического и горнодобывающего секторов российской экономики.

Отдельно, Блинкен выделил санкции, направленные против энергетического сектора России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против Службы внешней разведки России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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