Блинкен: США ввели санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц России
Новые американские санкции затронули более 200 физических и юридических лиц России, кроме того под новые ограничения попали российские воздушные и морские суда или были заблокированы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.
По его словам, новые меры направлены на сдерживание российского оборонно-промышленного комплекса, а также металлургического, технологического и горнодобывающего секторов российской экономики.
Отдельно, Блинкен выделил санкции, направленные против энергетического сектора России и Белоруссии.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против Службы внешней разведки России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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