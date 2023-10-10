«Еще даже не начинали»: ХАМАС пригрозили казнить заложников онлайн за удары по Газе
Палестино-израильский конфликт обостряется: ХАМАС держат заложников и обещают убивать по одному за каждое нападение на сектор Газа, кто-то винит Иран, а весь мир предвидит длительную войну на Востоке.
Израильские военные приступили к штурму города Наблус на западном берегу реки Иордан. Также вооруженные столкновения фиксируются в Вифлееме, Калькилии и Дженине. Помимо атак на земле, ВВС Израиля накануне уничтожили 1 707 целей радикалов в секторе Газа. Сегодня утром нанесение авиаударов продолжилось.
Напомним, ранним субботним утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Ответа Израиля должно ждать не пришлось.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна ведет войну за свое существование, и предупредил, что авиаудары по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало». Он вновь пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы ХАМАС.
«Авиаудары по позиция боевиков ХАМАС в секторе Газа были только началом. Мы будем атаковать ХАМАС с той мощью, которую еще не применяли. Дорогие граждане, мы только начали. Я подчеркиваю — мы только начали наносить удар по ХАМАС. Все места, откуда действует ХАМАС превратятся в руины. На нашей территории все еще есть враги, и наша армия делает все, чтобы их уничтожить. Наши враги понимают важность американского авианосца, который вот-вот прибудет в регион. И мы продолжим работу над увеличением международной поддержки Израиля — чтобы остановить врагов», - заявил Нетаньяху.
Эксперты и политики по всему миру спорят о многом в разрезе палестино-израильского конфликта, однако все сходятся в одном: противостояние будет долгим.
«ХАМАС устроил историческую резню, которую мир не забудет. Операция потребует времени. И это займет не несколько дней, а длительное время», – указал глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшие дни и месяцы должен был быть заключен мир между Саудовской Аравией и Израилем.
«То есть за Аравией последуют другие государства, среди них ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман. Заключение мирного договора – это смерти подобно для ХАМАС, поскольку лишит его поддержки. Если бы ХАМАС не проявил себя сейчас, то ушел бы в небытие», - отметил он.
Ранее о долгой и тяжелой войне заявляли Нетаньяху и командование израильской армии. Администрация президента США Джо Байдена также предупредила сенаторов, что война может длиться месяцами.
ХАМАС «ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ НАЧИНАЛ»
По данным СМИ, боевики ХАМАСА взяли в заложники более ста человек в расчете обменять на палестинцев в израильских тюрьмах. Представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что среди заложников находятся десятки людей со вторым гражданством, в том числе россияне и китайцы. Накануне российское посольство в Израиле сообщило о гибели гражданина РФ в результате атаки ХАМАС. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда пригрозил убивать заложников в ответ на продолжение атак Израиля по гражданским зданиям в секторе Газа. Он также пригрозил израильской стороне еще более мощным нападением.
«Наше послание врагу заключается в том, что мы еще не начали, и то, что вы видите сейчас, это не является нападением, и прямого нападения ещё не произошло», - заявил Абу Убайда.
В свою очередь член руководства движения Али Бараке в интервью Associated Press заявил, что ХАМАС до сих пор задействовал лишь небольшое количество своих сил. В последних боях приняли участие около двух тысяч бойцов движения из 40-тысячной армии в секторе Газа, отметил Бараке. Он также рассказал, что атака ХАМАС на Израиль планировалась больше года примерно полдюжиной высокопоставленных командиров в секторе Газа, и лишь небольшая часть знала о времени начала.
«Мы были удивлены этим великим крахом [израильских военных]. Мы планировали добиться определенных успехов и взять пленных, чтобы обменять их. Эта армия была бумажным тигром», - сказал Бараке.
По его словам, ХАМАС также сможет рассчитывать на своих союзников в случае неудачи, включая «Хезболлу», отметил Бараке.
Вмешательства ливанской «Хезболлы» опасаются. Так, политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что сейчас весь мир наблюдает репетицию ирано-израильской войны по велению Тегерана. В случае вмешательства в конфликт «Хезболлы» - прогремит репетиция уже генеральная.
«Не видеть в упор всего происходящего, конечно, можно. Израильские спецслужбы и политики умудряются пропустить все, что только возможно. Для профессионалов не понимать этого – неправильно. Сейчас мы с вами видели репетицию большой ирано-израильской войны. Газа насыщена ракетами благодаря Ирану, Турция помогает ХАМАС, так как это движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), а Турция – единственный, кроме Газы, территориальный анклав, которым управляют «Братья-мусульмане» - партия турецкого лидера Реджепа Эрдогана, поэтому, в том числе, у него и такие отвратительные отношения с Египтом. На сегодняшний день Турция и Катар помогают ХАМАС всем, чем могут. Газа - как ракетный плацдарм, который включается против Израиля, когда в Тегеране примут такое решение. Если ударит ливанская «Хезболла», это будет означать, что в Тегеране приняли решение провести генеральную репетицию», - отметил Сатановский.
ИРАН НИ ПРИ ЧЕМ?
Сатановский назвал ХАМАС иранской марионеткой и подчеркнул, что все операции движения финансируются и режиссируются Ираном.
«Все операции ХАМАС против Израиля, которые проходили как минимум последние полтора десятка лет, а уж тем более последние, масштабные, профессиональные, готовились, финансировались и направлялись Ираном», - указал собеседник НСН.
Однако представитель ХАМАС Бараке отверг информацию о причастности к планированию атаки Ирана или шиитской группировки «Хезболла». По словам официального представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, Соединенные Штаты также не располагают какими-либо конкретными разведданными или доказательствами, указывающими на прямое участие Ирана в конфликте. У самого Израиля также пока нет прямых и неопровержимых доказательств непосредственной причастности Ирана к атакам по израильским территориям.
УГРОЗА С СЕВЕРА
Между тем, со стороны Ливана, в частности, от «Хезболлы» уже были нанесены удары по израильским территориям. В шиитском ливанском движении сообщили, что целями были казармы «Пранит» и «Авивим» - это стало ответом на гибель трех бойцов в результате израильских атак на юг Ливана. Накануне в израильском ЦАХАЛ заявили, что военные в результате перестрелки убили несколько вооруженных человек, проникших в страну из Ливана.
В свою очередь «Хезболла» объявило состояние максимальной боевой готовности и начало полную мобилизацию своих бойцов. Сообщается о проведении операции против позиций израильской армии в пограничном районе на юге Ливана, который ранее, по данным телеканала Al Mayadeen, повергся ударам со стороны Израиля.
По последним данным, число погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль возросло до 1100 человек, более 2740 ранены. Минздрав Палестины сообщил, число жертв среди мирного населения выросло за сутки до 704, более 3,9 тысяч получили ранения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Горняков на одной из шахт «Распадской» эвакуировали из-за пожара
- В Хабаровском крае смог с горящей свалки спровоцировал три ДТП с семью машинами
- Hürriyet: Эрдоган вмешался в переговоры по палестино-израильскому конфликту
- Российские кофейни могут снизить требования к кофе из-за курса валют
- В Словакии произошло самое сильное за 80 лет землетрясение
- ВВС Италии вывезли 200 граждан страны из Израиля
- BI: Российские силы РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО
- Третьяковка впервые за 65 лет открыла выставку работ Рериха
- В ЦАХАЛ заявили о намерении гарантировать, что ХАМАС потеряет военный потенциал
- Бюджет новой экранизации «Мастера и Маргариты» превысил 1 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru