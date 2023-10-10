«Еще даже не начинали»: ХАМАС пригрозили казнить заложников онлайн за удары по Газе

Напомним, ранним субботним утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Ответа Израиля должно ждать не пришлось.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна ведет войну за свое существование, и предупредил, что авиаудары по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало». Он вновь пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы ХАМАС.

«Авиаудары по позиция боевиков ХАМАС в секторе Газа были только началом. Мы будем атаковать ХАМАС с той мощью, которую еще не применяли. Дорогие граждане, мы только начали. Я подчеркиваю — мы только начали наносить удар по ХАМАС. Все места, откуда действует ХАМАС превратятся в руины. На нашей территории все еще есть враги, и наша армия делает все, чтобы их уничтожить. Наши враги понимают важность американского авианосца, который вот-вот прибудет в регион. И мы продолжим работу над увеличением международной поддержки Израиля — чтобы остановить врагов», - заявил Нетаньяху.

Эксперты и политики по всему миру спорят о многом в разрезе палестино-израильского конфликта, однако все сходятся в одном: противостояние будет долгим.

«ХАМАС устроил историческую резню, которую мир не забудет. Операция потребует времени. И это займет не несколько дней, а длительное время», – указал глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшие дни и месяцы должен был быть заключен мир между Саудовской Аравией и Израилем.

«То есть за Аравией последуют другие государства, среди них ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман. Заключение мирного договора – это смерти подобно для ХАМАС, поскольку лишит его поддержки. Если бы ХАМАС не проявил себя сейчас, то ушел бы в небытие», - отметил он.

Ранее о долгой и тяжелой войне заявляли Нетаньяху и командование израильской армии. Администрация президента США Джо Байдена также предупредила сенаторов, что война может длиться месяцами.