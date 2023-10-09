«Иранская марионетка»: Сатановский назвал репетицией войну ХАМАС с Израилем

Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны». Сатановский заявил, что представители движения ХАМАС делают то, что им велят командиры из Тегерана.



«Все операции ХАМАС против Израиля, которые проходили как минимум последние полтора десятка лет, а уж тем более последние, масштабные, профессиональные, готовились, финансировались и направлялись Ираном. У него достаточно много своих прокси-подразделений не только в шиитском радикальном мире, но и в суннитском. Например, до трети талибов Афганистана (движение "Талибан" признано террористическим в РФ и запрещено), уж казалось бы, самые что ни на есть антишиитские и антииранские силы, снабжалось оружием и направлялось против американцев Ираном. Сейчас просто мир другой, не такой, к которому привыкли старые генералы и старые начальники спецслужб. Такие вещи надо понимать», - сказал собеседник НСН



По его словам, сейчас весь мир наблюдает репетицию ирано-израильской войны по велению Тегерана. В случае вмешательства в конфликт ливанской «Хезболлы» - прогремит репетиция уже генеральная.

«Не видеть в упор всего происходящего, конечно, можно. Израильские спецслужбы и политики умудряются пропустить все, что только возможно. Для профессионалов не понимать этого – неправильно. Сейчас мы с вами видели репетицию большой ирано-израильской войны. Газа насыщена ракетами благодаря Ирану, Турция помогает ХАМАС, так как это движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), а Турция – единственный, кроме Газы, территориальный анклав, которым управляют «Братья-мусульмане» - партия турецкого лидера Реджепа Эрдогана, поэтому, в том числе, у него и такие отвратительные отношения с Египтом. На сегодняшний день Турция и Катар помогают ХАМАС всем, чем могут. Газа - как ракетный плацдарм, который включается против Израиля, когда в Тегеране примут такое решение. Если ударит ливанская «Хезболла», это будет означать, что в Тегеране приняли решение провести генеральную репетицию», - отметил Сатановский.

Ранее политолог в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что большинство стран Персидского залива помогут Израилю растереть Газу в порошок.

