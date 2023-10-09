«Недооценили ненависть»: Израильский политолог признал вину своей страны в конфликте

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что Израиль получил нож в спину, потому что недооценил планы Палестины и не был готов к нападению.

«В конфликте виноваты, к сожалению, израильтяне. Наберусь мужества и скажу, что виноваты мы. Когда вы живете, сотрудничаете и работаете рядом с мусульманской нацией, нужно иметь в виду их историю, культуру и традиции. Мусульманский народ очень часто ведет себя лицемерно. За несколько недель до этого нападения на Израиль страна выдала больше тысячи разрешений на работу палестинцам, мы послали в сектор Газа тонны гуманитарной помощи. Мы получили нож в спину, это не первый урок для нас. Мы недооценили ненависть по отношению к нам, переоценили свою доброту», - отметил он.

Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Израиль готовится в наземной операции и ждет атаки с севера – «Хезболлы» из Ливана. Накануне ливанское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, уже взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. В США готовятся согласовать пакет военной помощи Израилю. Минобороны США перебрасывает ударную группу к Израилю для укрепления сил сдерживания, предостерегая страны, которые могут присоединиться к ХАМАС.

