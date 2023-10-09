«В стиле ИГИЛ»: Израильский политолог увидел «предсмертные конвульсии» ХАМАС

Группировка ХАМАС будет ликвидирована, у нее нет никаких шансов достигнуть каких-либо политических целей, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН.

«Речь идет о террористической группировке, которая действует в стиле ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), они расстреливают людей, отрезают голову, издеваются над пленными. Каких целей добивается ХАМАС? Я не вижу, как они могут добиться каких-либо политических целей, используя такие методы действий. Поэтому, скорее всего, мы сегодня наблюдаем предсмертные конвульсии конца группировки ХАМАС, поскольку группировка будет ликвидирована, уничтожены будут все ее лидеры и все ее боевики», - рассказал он.

Утром 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Страна подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, боевики проникли в приграничные города. ХАМАС назвал операцию ответом на «преступления против палестинцев» и «посягательства» на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну. По последним данным, Израиль потерял свыше 700 человек, ранено более 2,2 тысячи. У палестинской стороны потерь меньше — 436 жертв и 2,3 тысячи пострадавших.

