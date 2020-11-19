ЕС: необходимо возобновить переговоры по статусу Нагорного Карабаха

Евросоюз считает, что необходимо возобновить политические переговоры по статусу Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщает ТАСС.

«ЕС считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха», - отмечается в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе.

ЕС намерен контролировать соглашение о перемирии и работу мониторинговой группы России и Турции, Евросоюз также призывает вывести всех иностранных боевиков из региона.

Вот новый поворот. Сенат Франции озаботился Карабахом

Как сообщалось ранее, Сенат Франции на заседании 25 ноября рассмотрит резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха. Как сообщил в Twitter председатель фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо, только официальное признание независимости республики сможет гарантировать права и свободы граждан Нагорного Карабаха. Сенатор добавил, что выдвинутый на голосование документ будет носить рекомендательный характер. Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН рассказал, зачем сейчас Франции мог потребоваться такой шаг.

В начале недели президент России Владимир Путин отметил, что статус Нагорного Карабаха не определен и этот вопрос надо будет решать в будущем.

Сама Армения не признала независимость этого региона. А президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что не позволит создать второе армянское государство на исконных азербайджанских территориях. Азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах не получит какой-либо статус, кроме части территории Азербайджана.

Последняя стадия обострения нагорно-карабахского конфликта прошла при активном участии Турции, которая выступила на стороне Азербайджана. Помимо того, что ее военные советники руководили действиями азербайджанских военных, турецкие беспилотники активно использовались в конфликте, а армяне утверждали, что и сирийские боевики. Кроме того Турция неоднократно заявляла о намерении ввести свои войска в Карабах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахЕвросоюз
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