Эрдоган продолжает торговаться. Закроет ли Турция базы США
Эксперты рассказали НСН, о чем торгуются США и Турция.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что узнал о намерении закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в Турции из СМИ. По его словам, он намерен разобраться в серьезности намерений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего о возможном закрытии базы, если США введут санкции, передает Reuters. При этом Эспер подчеркнул, что Турция суверенное государство, которое самостоятельно решает размещать или нет на своей территории базы НАТО или иностранные вооруженные силы.
На прошлой неделе Международный комитет сената США одобрил законопроект, предполагающий введение антитурецких санкций за покупку страной российских систем С-400. Меры предполагают ограничение на продажу оружия Турции, а также затрагивает ряд официальных лиц, отвечающих за военные поставки в Сирию. Принятый законопроект будет направлен на рассмотрение в конгресс, а после поступит к президенту Дональду Трампу.
Президент Турции ведет двойную игру с НАТО и Россией. Эрдоган всячески старается усидеть на двух стульях, чтобы получить все необходимое, как от Москвы, так и от Североатлантического Альянса, заявил в эфире НСН профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков.
Авиабаза Инджирлик способна принимать воздушные суда всех типов, включая стратегические бомбардировщики, имея взлетно-посадочную полосу длиной свыше 3 тыс. м. Численность личного состава ВВС США на базе, по разным оценкам, составляет от 3 до 5 тыс. человек.
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