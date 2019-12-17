Эрдоган продолжает торговаться. Закроет ли Турция базы США

На прошлой неделе Международный комитет сената США одобрил законопроект, предполагающий введение антитурецких санкций за покупку страной российских систем С-400. Меры предполагают ограничение на продажу оружия Турции, а также затрагивает ряд официальных лиц, отвечающих за военные поставки в Сирию. Принятый законопроект будет направлен на рассмотрение в конгресс, а после поступит к президенту Дональду Трампу.

Президент Турции ведет двойную игру с НАТО и Россией. Эрдоган всячески старается усидеть на двух стульях, чтобы получить все необходимое, как от Москвы, так и от Североатлантического Альянса, заявил в эфире НСН профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков.