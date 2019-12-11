В Сенате США одобрили санкции против Турции за покупку С-400
Международный комитет сената США одобрил законопроект, предполагающий введение антитурецких санкций за покупку страной систем С-400. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается в документе, санкции против Турции одобрены по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Принятый законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в конгресс, а после поступит к президенту.
Санкции предполагают ограничение на продажу оружия Турции, а также затрагивает ряд официальных лиц, отвечающих за военные поставки в Сирию.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400 не по политическим мотивам.
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