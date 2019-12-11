В Сенате США одобрили санкции против Турции за покупку С-400

Как отмечается в документе, санкции против Турции одобрены по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Принятый законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в конгресс, а после поступит к президенту.

Санкции предполагают ограничение на продажу оружия Турции, а также затрагивает ряд официальных лиц, отвечающих за военные поставки в Сирию.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400 не по политическим мотивам.

