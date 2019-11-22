С-400 назвали разменной монетой между «торгашами» Трампом и Эрдоганом
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии в эфире НСН заявил, что Турция пытается выгодно «продать» США отказ от ЗРС С – 400.
Госдеп снова призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400 и пригрозил санкциями за невыполнение этого условия. При этом несколькими днями ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил, что не намерен отказываться от этого контракта с Россией, пишет «Газета.ру».
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН высказал мнение, что Анкару интересует не столько российская зенитно – ракетная система, сколько уступки Вашингтона за отказ от неё.
«Что предложат Турции американцы? Непонятные 100 млрд долларов, о которых говорит Трамп? Тактико – технические характеристики С-400 здесь ни при чём. Интерес Эрдогана заключается в лавировании между Москвой и Вашингтоном, в выгоде по различным ситуациям, в том числе по северной Сирии. Пока предложения Трампа невразумительные. Он ведёт себя как типичный бизнесмен, пытающийся кинуть партнёра. Эрдоган это понимает, потому что тоже опытный торгаш. Вот торг и идёт», - полагает собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможном возобновлении операцию в Сирии, если не произойдет отвод формирований курдов из зоны безопасности. Чавушоглу напомнил о необходимости выполнения обязательств России и США, в частности, по отводу курдских формирований.
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