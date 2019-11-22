С-400 назвали разменной монетой между «торгашами» Трампом и Эрдоганом

Госдеп снова призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400 и пригрозил санкциями за невыполнение этого условия. При этом несколькими днями ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил, что не намерен отказываться от этого контракта с Россией, пишет «Газета.ру».

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН высказал мнение, что Анкару интересует не столько российская зенитно – ракетная система, сколько уступки Вашингтона за отказ от неё.