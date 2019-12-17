В Пентагоне испугались намерения Турции закрыть базу Инджирлик

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что узнал о намерении Турции закрыть военную базу Инджирлик из СМИ и теперь хочет обсудить этот вопрос со своим турецким коллегой. В частности, Эспер заявил, что его интересует серьезность намерений Анкары по закрытию военной базы.

При этом Эспер честно признался, что «не знает», являются ли подобные заявления «пустыми угрозами» или нет. Кроме того, он отказался отвечать на вопрос, будет ли вывезено американское ядерное оружие с этих баз, пишут Известия.

Он также подчеркнул, что Турция вправе самостоятельно решать, размещать ли базы НАТО или иностранные войска на своей территории.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в ответ на санкции США Турция может закрыть военные базы Инджирлик и Кюреджик. Кроме того, Турция может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.



