Турции США не указ. Анкара отвергла план НАТО по защите от России

Анкара отказались поддержать план НАТО по защите от «российской угрозы» Прибалтики и Польши. Турецкие власти заявили, что не поменяют свою позицию до тех пор, пока Североатлантический альянс не пересмотрит свою позицию по военной операции Турции на северо-востоке Сирии, и не предоставят политическую поддержку операции против Рабочей партии Курдистана. Это, в свою очередь, развяжет Анкаре руки по борьбе с курдами.

Однако НАТО (точнее, США) не спешит признавать курдов террористами, но требует от Турции поддержать планы по защите Прибалтики от России. «Турция держат в заложниках восточных европейцев», — заявляют представители НАТО.

Военные аналитики пришли к выводу, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перестал доверять НАТО, как это было раньше. Сомнения появились у турецкого лидера после отказа альянса предоставить Турции помощь в области ПВО.

О проблемах между членами НАТО заявил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он полагает, что Альянс находится в коме из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками, в частности, Турцией.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН рассказал о роли США в существовании НАТО и альтернативах выхода из альянса для европейских стран.

«США довольно давно стали курирующей организацией НАТО, они на 69% комплектуют блок тем оружием, которое производят у себя. Но и проблемы внутри НАТО назрели достаточно давно. В странах Европы все чаще и чаще звучат голоса о том, что надо создавать свою европейскую армию, которая была бы более четкая, более скоординированная. А Турция послужила своего рода катализатором существовавших разногласий. Она показала, что из-за своего геополитического положения может действовать абсолютно самостоятельно и может не спрашивать совета США. Турция смогла противопоставить себя США, с ней ничего не произошло, ее никто не выгнал, а это значит, что блок НАТО болен и болен очень серьезно», - отметил эксперт.