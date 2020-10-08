Эрдоган обвинил Армению в желании создать в регионе масштабный конфликт

Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта, приводит РИА Новости слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в интервью катарской газете.

По его словам, Армения - самое большое препятствие на пути к миру в регионе. Она при любой возможности проявляет агрессию к Турции и ее народу.

«Попытка Армении обвинить Турцию в конфликте с помощью различных уловок после ее тяжелого поражения во время последней попытки оккупировать чужие земли, является свидетельством ее отчаяния. Это поведение Армении является доказательством, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта», - считает Эрдоган.

Президент Турции также призвал мир отказаться от двойных стандартов, которые оно применяет на протяжении многих лет по отношению к конфликту в Карабахе.