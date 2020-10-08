Эрдоган обвинил Армению в желании создать в регионе масштабный конфликт

Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта, приводит РИА Новости слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в интервью катарской газете.

По его словам, Армения - самое большое препятствие на пути к миру в регионе. Она при любой возможности проявляет агрессию к Турции и ее народу.

«Попытка Армении обвинить Турцию в конфликте с помощью различных уловок после ее тяжелого поражения во время последней попытки оккупировать чужие земли, является свидетельством ее отчаяния. Это поведение Армении является доказательством, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта», - считает Эрдоган.

Президент Турции также призвал мир отказаться от двойных стандартов, которые оно применяет на протяжении многих лет по отношению к конфликту в Карабахе.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ключевым моментом в операции армии Карабаха против Азербайджана «сокрушительный удар» военных НКР на джебраильском направлении. По его словам, армянские военные оставили коридор и заманили туда азербайджанцев, чтобы впоследствии уничтожить.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, почему не доверяет словам Пашиняна, а военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин - о стратегической важности взятия города Джебраил.

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Бои нa линии соприкосновения в Кaрaбaхе нaчaлись 27 сентября. Армения и Азербaйджaн обвиняют друг другa в рaзвязывaнии военных действий, в Кaрaбaхе сообщaют об aртиллерийских обстрелaх мирных нaселенных пунктов непризнaнной республики, включaя ее столицу Степaнaкерт. Армения объявилa военное положение и - впервые - всеобщую мобилизaцию, утверждaя, что aктивную поддержку Бaку окaзывaет Анкaрa. В Азербaйджaне ввели чaстичную мобилизaцию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияТурция
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