Авиация решает. Стрелков оценил армянскую «ловушку» в Карабахе
Бывший министр обороны ДНР в эфире НСН рассказал, почему не верит словам армянского премьера о «ловушке» для азербайджанских войск в Карабахе.
Ключевым моментом в операции армии Карабаха против Азербайджана назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян «сокрушительный удар» военных НКР на джебраильском направлении. По его словам, армянские военные оставили коридор и заманили туда азербайджанцев, чтобы впоследствии уничтожить.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, почему не доверяет словам Пашиняна.
«Информация о том, что у этого города решается судьба войны, мне кажется, преувеличена. Даже если армянским войскам действительно удалось там окружить три бригады – об окружении, по-моему, пока речи не идет, - это не значит, во-первых, что эти бригады не будут деблокированы, и, во-вторых, что они будут полностью разгромлены. Пока армянская сторона выложила дальние съемки, то есть, с большого расстояния сняты разбитые колонны снабжения на дороге между бывшей границей и городом Джебраилом. На три моторизованные бригады это не тянет», - сказал Стрелков.
Он подтвердил, что, с военной точки зрения, «аппендикс», который образовался в результате глубокого прорыва азербайджанских войск, теоретически очень удобен для отсечения, поскольку достаточно узкий, находится на равнине, в то время как армянская сторона удерживает горный массив к северу. По его словам, при достаточном количестве сил и средств этот «аппендикс» можно было бы отсечь.
«Однако есть серьезное «но»: господство в воздухе полностью принадлежит азербайджанской авиации. Скорее даже турецкой авиации. Когда погода улучшится, говорить об окружении будет невозможно. Авиация в современных войнах играет одну из основных ролей, в общем успехе», - добавил собеседник НСН.
По его мнению, основные события конфликта еще впереди.
«Сражения там будут тяжелые. Видимо, азербайджанские войска понесли очень серьезные потери. Однако надо помнить, что за спиной Азербайджана стоит Турция. Резервы Азербайджана, не говоря уже о Турции, как минимум втрое превышают резервы Армении как в людях, так и в технике. Война продолжается достаточно недолго, резервы противников не исчерпаны. Ни одна из сторон своих целей не достигли. Сражения еще впереди. Пока можно говорить только, что блицкриг турецкой коалиции не состоялся», - заключил экс-министр ДНР.
Ранее военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин рассказал в эфире НСН о стратегической важности взятия города Джебраил.
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