Авиация решает. Стрелков оценил армянскую «ловушку» в Карабахе

Ключевым моментом в операции армии Карабаха против Азербайджана назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян «сокрушительный удар» военных НКР на джебраильском направлении. По его словам, армянские военные оставили коридор и заманили туда азербайджанцев, чтобы впоследствии уничтожить.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, почему не доверяет словам Пашиняна.

«Информация о том, что у этого города решается судьба войны, мне кажется, преувеличена. Даже если армянским войскам действительно удалось там окружить три бригады – об окружении, по-моему, пока речи не идет, - это не значит, во-первых, что эти бригады не будут деблокированы, и, во-вторых, что они будут полностью разгромлены. Пока армянская сторона выложила дальние съемки, то есть, с большого расстояния сняты разбитые колонны снабжения на дороге между бывшей границей и городом Джебраилом. На три моторизованные бригады это не тянет», - сказал Стрелков.

Он подтвердил, что, с военной точки зрения, «аппендикс», который образовался в результате глубокого прорыва азербайджанских войск, теоретически очень удобен для отсечения, поскольку достаточно узкий, находится на равнине, в то время как армянская сторона удерживает горный массив к северу. По его словам, при достаточном количестве сил и средств этот «аппендикс» можно было бы отсечь.