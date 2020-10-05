«Запасайтесь, дьяволы, гробами». Чем грозит НКР потеря Джебраила?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал в воскресенье, что город Джебраил (Мехакаван) и еще несколько сел в Нагорном Карабахе перешли под контроль азербайджанских военных. При этом переход города под контроль Азербайджана в минобороны Армении назвали дезинформацией.

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин рассказал в эфире НСН, что может означать для обороны Нагорного Карабаха взятие азербайджанцами города Джебраил.

«В настоящее время главный камень преткновения в том, взяли ли азербайджанцы городок Джебраил. Это почти заброшенный город на юге Карабаха. Он находится глубоко внутри Карабаха, и в случае его взятия азербайджанцами, ситуация для армян становится очень острой. На уровне "запасайтесь, дьяволы, гробами". Это означает, что оборона прорвана, причем прорвана на фланге. И оттуда у азербайджанцев появляется возможность наступать в тыл армянам», - объяснил военный эксперт.