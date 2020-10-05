«Запасайтесь, дьяволы, гробами». Чем грозит НКР потеря Джебраила?
Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам рассказал в эфире НСН о стратегических целях азербайджанской армии в Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал в воскресенье, что город Джебраил (Мехакаван) и еще несколько сел в Нагорном Карабахе перешли под контроль азербайджанских военных. При этом переход города под контроль Азербайджана в минобороны Армении назвали дезинформацией.
Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин рассказал в эфире НСН, что может означать для обороны Нагорного Карабаха взятие азербайджанцами города Джебраил.
«В настоящее время главный камень преткновения в том, взяли ли азербайджанцы городок Джебраил. Это почти заброшенный город на юге Карабаха. Он находится глубоко внутри Карабаха, и в случае его взятия азербайджанцами, ситуация для армян становится очень острой. На уровне "запасайтесь, дьяволы, гробами". Это означает, что оборона прорвана, причем прорвана на фланге. И оттуда у азербайджанцев появляется возможность наступать в тыл армянам», - объяснил военный эксперт.
По его словам, главная задача армии Азербайджана - отрезать Карабах от основных коммуникаций с Арменией.
«Проблема в том, что мы достоверно не знаем, как обстоят в Джебраиле дела. И азербайджанцы не подтверждают взятие города ни видео, ни фото. Если прорыва у азербайджанцев на юге Карабаха нет, то их дела на самом деле идут не очень хорошо», - подчеркнул Норин.
Он также рассказал со ссылкой на свои источники, что сейчас в Степанакерте находятся немало добровольцев, и никакой паники среди них нет, что может означать отсутствие глубокого прорыва азербайджанских войск.
«Насколько я могу судить, сейчас в Карабахе идет позиционная драка с помощью тяжелого оружия. Об свидетельствует большое число убитых и почти полное отсутствие пленных», - добавил Норин.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вновь обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начала артиллерийских обстрелов. Жертвы есть и среди мирного населения. Из ряда населенных пунктов была проведена эвакуация жителей.
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