Саркисян выразил надежду на помощь РФ в прекращении войны в Карабахе
Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на помощь России в прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта. Это он отметил в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину, который празднует в среду 68 лет, пишет РИА Новости.
Саркисян написал, что надеется, что «усилия России» позволят остановить «кровопролитие» в зоне конфликта в ближайшие дни. Глава Армении также отметил значимый вклад Путина в развитие союзнических отношений между странами в различных сферах.
Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населённые пункты в зоне соприкосновения. Еревана заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Обе стороны заявляют о потерях как военных, так и мирного населения.
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