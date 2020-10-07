Саркисян выразил надежду на помощь РФ в прекращении войны в Карабахе

Саркисян написал, что надеется, что «усилия России» позволят остановить «кровопролитие» в зоне конфликта в ближайшие дни. Глава Армении также отметил значимый вклад Путина в развитие союзнических отношений между странами в различных сферах.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населённые пункты в зоне соприкосновения. Еревана заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Обе стороны заявляют о потерях как военных, так и мирного населения.





