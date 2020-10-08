Прорыв Азербайджана или ловушка армян? Кульминация войны в Карабахе
Пашинян рассказал о военной хитрости армян в решающий момент всей войны.
Премьер Армении Никол Пашинян рассказал о решающем моменте в войне непризнанной НКР против Азербайджана.
В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стратегически важный город Джебраил (Мехакаван) в Нагорном Карабахе взят азербайджанскими военными. При этом переход города под контроль Азербайджана в минобороны Армении сразу же назвали дезинформацией.
По словам Пашиняна, на самом деле военные НКР нанесли «сокрушительный удар» азербайджанцам на джебраильском направлении, оставив коридор и заманив туда противника. Армянский премьер утверждает, что эта операция станет ключевой во всем конфликте и заложит фундамент победы карабахской армии в войне.
Похоже, что под городом Джебраил, расположенном на юге Карабаха, сейчас действительно решается исход всей войны. Это подтвердил в эфире НСН и военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин.
«В настоящее время главный камень преткновения в том, взяли ли азербайджанцы городок Джебраил. Это почти заброшенный город на юге Карабаха. Он находится глубоко внутри Карабаха, и в случае его взятия азербайджанцами, ситуация для армян становится очень острой. На уровне "запасайтесь, дьяволы, гробами". Это означает, что оборона прорвана, причем прорвана на фланге. И оттуда у азербайджанцев появляется возможность наступать в тыл армянам», - объяснил военный эксперт.
По его словам, главная задача армии Азербайджана - отрезать Карабах от основных коммуникаций с Арменией.
Не меньшим камнем преткновения всей войны в Нагорном Карабахе является вероятное вмешательство России, связанной с Арменией союзническими обязательствами. Так, в среду президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова исполнять все обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ в случае нападения на нее. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал оговорку, что обязательства ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах, который официально не признан даже самой Арменией.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал в эфире НСН, что если в рамках ОДКБ будет обращение от стран в структуры Договора, оно будет обсуждаться.
«Не идет речи ни о какой войне, только взаимные обязательства. Они подразумевают не военные действия, а возможность обратиться в структуры ОДКБ и обсудить то, что могут предпринять страны. Это прописано в уставе», - сказал он.
В свою очередь, представитель пресс-службы главы ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин заявил в беседе с НСН, что позиция партии по Карабаху не меняется на протяжении многих лет.
«Нужно либо вводить воинский контингент в Карабах с согласия Армении и Азербайджана, чтобы гарантировать отсутствие прямого боестолкновения. Либо этим странам входить в состав России, чтобы на корню решить их территориальные споры, потому что все тогда станет общим. А бесконечные переговоры ни к чему не привели, мы видим результат через 30 лет», - отметил он.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался еще 27 сентября с заявлений Армении и Азербайджана об обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Армия Азербайджана начала наступление в Карабахе, которое, правда, пока не увенчалось решительных успехом. Теперь же наступила кульминация всей войны.
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