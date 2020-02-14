В Китае нашли эффективный способ лечения нового коронавируса

14 февраля 202007:51

Китайские врачи спасли 10 заражённых коронавирусом нового типа, находившихся в критическом состоянии, путём переливания плазмы крови выздоравливающих пациентов. Об этом сообщили в государственного комитете по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает ТАСС.

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Кровь выздоравливающих от пневмонии нового типа содержит большое количество антител. Плазму крови доноров отправляют на процедуру по инактивации опасных вирусов, а потом вводят тяжелобольным. Уже через 12-24 часов такой терапии у пациентов снижаются индикаторы воспалительных процессов и улучшается клиническая картина.

Главный врач госпиталя «Цзиньиньтань» в городе Ухань, ставшем эпицентром распространения инфекции, призвал выздоравливающих стать донорами плазмы крови.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом COVID-2019 в Китае достигло почти 64 тысяч человек. Число излечившихся за сутки выросло на 812 человек, до 6723.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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