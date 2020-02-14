В Китае нашли эффективный способ лечения нового коронавируса

Кровь выздоравливающих от пневмонии нового типа содержит большое количество антител. Плазму крови доноров отправляют на процедуру по инактивации опасных вирусов, а потом вводят тяжелобольным. Уже через 12-24 часов такой терапии у пациентов снижаются индикаторы воспалительных процессов и улучшается клиническая картина.

Главный врач госпиталя «Цзиньиньтань» в городе Ухань, ставшем эпицентром распространения инфекции, призвал выздоравливающих стать донорами плазмы крови.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом COVID-2019 в Китае достигло почти 64 тысяч человек. Число излечившихся за сутки выросло на 812 человек, до 6723.

