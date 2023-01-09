ЕП: членам Евросовета стало труднее договариваться о новых санкциях

Депутатам Европейского совета стало труднее добиваться единогласия по вопросам введения новых антироссийских санкций, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Вучич рассказал, что 2023 год станет еще более сложным, чем 2022-й

По его словам, это происходит из-за национальных интересов отдельных стран. «Еврокомиссия, очевидно, уже работает над 10-м и, возможно, 11-м и даже 12-м пакетом санкций. Но следует отметить, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета все труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств. Страны Восточной Европы, например, лоббируют "атаку" на экономические сделки, связанные с ураном, что будет катастрофой для Франции», — отметил парламентарий.

Он также считает, что «жизненно важные интересы каждой страны все чаще оказываются под угрозой», при этом «ЕС стремится навязать свои пакеты рестрикций другим государствам, что приумножает его имидж высокомерия и нереальной власти».

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что антироссийская политика ЕС обернулась ужасающими последствиями для рядовых европейцев. 21,9% граждан Евросоюза рискует оказаться за чертой бедности, однако власти призывают увеличить финансирование оборонного сектора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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