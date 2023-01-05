Вучич рассказал, что 2023 год станет еще более сложным, чем 2022-й

Сербский лидер Александар Вучич считает, что 2023 год станет еще труднее, чем предыдущий, сообщает «РЕН ТВ».

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«Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», – заявил глава государства.

По его словам, США и Европа приближаются к рецессии. Также темпы роста снижаются и у Китая.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции в отношении России, пока жизненные интересы республики не окажутся под угрозой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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