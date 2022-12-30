Уоллес указал на то, что 21,9% граждан Евросоюза рискует оказаться за чертой бедности, однако власти призывают увеличить финансирование оборонного сектора. Уоллес назвал безумием стремление сражаться с Россией «до последнего украинца», не считаясь с интересами простых европейцев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая система и экономическая модель России выстояли и доказали свою эффективность, несмотря на беспрецедентное давление и введение против России свыше 13 тысяч санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

