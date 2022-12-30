Депутат Европарламента ужаснулся антироссийскому плану ЕС

Антироссийская политика ЕС обернулась ужасающими последствиями для рядовых европейцев. Об этом в своем аккаунте в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

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Уоллес указал на то, что 21,9% граждан Евросоюза рискует оказаться за чертой бедности, однако власти призывают увеличить финансирование оборонного сектора. Уоллес назвал безумием стремление сражаться с Россией «до последнего украинца», не считаясь с интересами простых европейцев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая система и экономическая модель России выстояли и доказали свою эффективность, несмотря на беспрецедентное давление и введение против России свыше 13 тысяч санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзЕвропарламент
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