Экс-офицер ВМС США назвал причину долгих обсуждений контрнаступления ВСУ
Киев использует тему контрнаступления, чтобы потребовать от Запада как можно больше оружия. Об этом заявил бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс в комментарии 19FortyFive.
«Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?» — цитирует Холмса RT.
Бывший военный считает, что для Киева планирующееся наступление – рычаг для поддержки поставок оружия с Запада.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске заявил, что западные союзники оказали Киеву военную помощь на более чем 65 млрд долларов. Об этом сообщает «МК».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru