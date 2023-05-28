Экс-офицер ВМС США назвал причину долгих обсуждений контрнаступления ВСУ

«Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?» — цитирует Холмса RT.



Бывший военный считает, что для Киева планирующееся наступление – рычаг для поддержки поставок оружия с Запада.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске заявил, что западные союзники оказали Киеву военную помощь на более чем 65 млрд долларов. Об этом сообщает «МК».

