Экс-советник Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году
Украинская армия не начнет контрнаступление в текущем году из-за нехватки оружия, считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом эксперт заявил на своем YouTube-канале.
«Сейчас уже май. [Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл] Буданов говорил, что уже в Крыму будем. Выходит, что наступать нечем, особенно пока», — подчеркнул Соскин.
По словам экс-советника, сейчас ВСУ не хватает бойцов, бронетехники, артиллерии, авиации, снарядов в большом объеме. Контрнаступление маловероятно и осенью, «когда начнутся дожди».
Соскин считает, что контрнаступление ВСУ может состояться лишь при одном условии: если Генштаб придумает «гениальный план», пишет Ura.ru.
Между тем военный эксперт и политолог Сергей Саблин в беседе с РИА ФАН заявил, что провал контрнаступления армии Украины будет выгоден президенту страны Владимиру Зеленскому, чтобы списать выделяемую Западом помощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru