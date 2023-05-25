Экс-советник Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году

«Сейчас уже май. [Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл] Буданов говорил, что уже в Крыму будем. Выходит, что наступать нечем, особенно пока», — подчеркнул Соскин.

По словам экс-советника, сейчас ВСУ не хватает бойцов, бронетехники, артиллерии, авиации, снарядов в большом объеме. Контрнаступление маловероятно и осенью, «когда начнутся дожди».

Соскин считает, что контрнаступление ВСУ может состояться лишь при одном условии: если Генштаб придумает «гениальный план», пишет Ura.ru.

Между тем военный эксперт и политолог Сергей Саблин в беседе с РИА ФАН заявил, что провал контрнаступления армии Украины будет выгоден президенту страны Владимиру Зеленскому, чтобы списать выделяемую Западом помощь.

