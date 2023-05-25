Шойгу: Запад накачал Украину оружием более чем на 65 млрд долларов
Западные союзники оказали Киеву военную помощь на более чем 65 млрд долларов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске, сообщает «МК».
По его словам, за эти деньги Украина должна продемонстрировать военные успехи и сражаться до последнего украинца.
Шойгу также отметил, что на стороне ВСУ воют более 2,5 тысяч иностранных наемников. Министр рассказал, что на их счету теракты, диверсии и убийства.
Накачка Западом Украины оружием и наемниками, по мнению министра обороны РФ, приводит к затягиванию специальной военной операции.
Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск на заседание совета министров обороны стран ОДКБ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru