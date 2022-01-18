Россия и Белоруссия в феврале проведут совместные военные учения
Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» пройдут 10-20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Ранее замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко анонсировал внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.
На первом этапе проверки до 9 февраля планируется отработка вопросов передислокации, создания группировок войск на угрожаемых направлениях в короткие сроки, охраны и оборону государственных и военных объектов, отмечает RT.
На втором этапе проверки состоятся учения «Союзная решимость-2022».
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