США выразили обеспокоенность военными учениями РФ и Белоруссии
18 января 202220:59
Власти США обеспокоены военными учениями РФ и Белоруссии. Об этом в интервью The Washington Post сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.
По словам американского дипломата, это сигнализирует о том, что Россия агрессивно настроена агрессивно в отношении Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru