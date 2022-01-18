США выразили обеспокоенность военными учениями РФ и Белоруссии

Власти США обеспокоены военными учениями РФ и Белоруссии. Об этом в интервью The Washington Post сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

По словам американского дипломата, это сигнализирует о том, что Россия агрессивно настроена агрессивно в отношении Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияСША
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