Золотой компромисс или война? Политики и военные спорят о ситуации с Украиной
Удастся ли США, НАТО и России уклониться от возможной войны, спорят политики и военные из-за ситуации с Украиной.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации в зарубежных СМИ о его заявлении по поводу возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине. Пресс-секретарь президента РФ посоветовал ознакомиться с заданным ему вопросом и контекстом.
«Это их слова. Смотрите контекст», - цитирует ответ Пескова на вопрос, есть ли такие планы у России, РИА Новости.
Обострение конфликта в Донбассе возможно в конце января: вероятнее всего, Украина по указу США попробует спровоцировать Россию на военный ответ, сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Теоретически возможно обострение вплоть до активных боевых действий в Донбассе в конце января. Американский президент Байден недавно в своем выступлением оговорился, что у США есть четыре недели для того, чтобы остановить агрессию России против Украины. Будучи совершенно убежден, что у РФ (к сожалению для меня) нет планов освобождать Украину, Байден знает примерные даты или собирается дать указания своим украинским партнерам о проведении военного наступления в Донбассе в указанные сроки. Так как РФ будет защищать республики Донбасса до полного уничтожения украинской армии - сами эти республики не смогут эффективно защититься от украинских военных - то, естественно, действия российских войск будут объявлены агрессией», - сказал Стрелков.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил текущее положение дел в мировой политике с ситуацией на Кубе времен Карибского кризиса 1962 года, напомнив, что мир тогда был на грани третьей мировой войны.
«Россия начала эти переговоры, потому что дальше так продолжать невозможно. Это очень опасная ситуация. Нынешнее поколение политиков, особенно европейское, которое не помнит Вторую мировую войну, не понимает серьезность конфликтности на границе Украины и России. Мне кажется, это кризис, который может достигнуть такого же уровня, как и Карибский кризис. Возможно обе стороны договорятся начать широкие переговоры по восстановлению взаимного доверия. Это был бы тот золотой компромисс, который уже привел бы к какому-то сдвигу с конфронтации к деэскалации», - подчеркнул политолог.
Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что давление Соединенных Штатов на Россию связано с их начинающейся холодной войной с Китаем, тогда как сама Украина их абсолютно не интересует.
«Для Соединенных Штатов все-таки принципиально важно, какую позицию по отношению к этому противостоянию займет Россия. А Украина в этом смысле является всего лишь разменной картой, которую США используют для давления на Россию. Украина волнует США не в первую очередь, а может и в самую последнюю», - заявил Бородай.
Вооруженные силы Украины активно вербуют наемников, и вполне возможна их резкая активизация на Донбассе в середине января, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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