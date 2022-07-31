Экс-глава МИД Австрии предсказала закат Европы

По ее мнению, Европа утрачивает свою политическую роль и демографические позиции.

«Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием «Реквием по Европе», потому что той части света, в которой я выросла и которой я была предана, больше не существует», — заявила политик.

По ее мнению, также Европе стоит пересмотреть отношения с Россией, в которой она нуждается больше, чем Москва – в Брюсселе.

«Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас <…> Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина», — подчеркнула экс-глава МИД Австрии.

Дипломат рассказал о росте разочарования и отчаяния европейцев и спрогнозировала массовые волнения и антиправительственные выступления. Она сделала вывод о том, что экономический кризис, возникший в Евросоюзе, стал проявлением неэффективного внутреннего управления.

Ранее издание Le Monde, ссылаясь на одного из французских дипломатов, заявило, что Евросоюз исчерпал возможности по введению новых санкций в отношении России.

