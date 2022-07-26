Во Франции заявили, что ЕС исчерпал возможности в санкционной борьбе с Россией
Евросоюз исчерпал возможности по введению новых санкций в отношении России. Об этом пишет Le Monde, ссылаясь на одного из французских дипломатов.
«Мы подошли к концу того, что могли сделать. Страны не планируют добровольно лишаться российского газа и изо всех сил стараются справиться с перебоями поставок "Газпрома"», – считает собеседник издания.
Дипломат добавил, что на такой шаг пошли бы Польша и страны Балтии, отмечает РЕН ТВ. Однако другие страны ЕС «не намерены налагать на себя такое наказание».
На минувшей неделе ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ, напоминает RT. В него вошли в том числе запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, а также ограничения в отношении 50 физических и юридических лиц.
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