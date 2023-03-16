Экс-генсек НАТО считает, что выдвижение Трампа кандидатом в президенты США сократит поддержку Киеву
Выдвижение Дональда Трампа на пост главы США на предстоящих выборах затруднило бы для американских властей оказание дальнейшей помощи Киеву, сообщил Politico экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.
По его словам, в этом случае будет «геополитическая катастрофа», так как во время предвыборной кампании влияние Трампа будет разрушительным. Расмуссен со ссылкой на результаты опросов в США указал «об ослаблении поддержки Украины» среди граждан США. Этот процесс ускорится, если Трамп станет кандидатом в президенты США.
Politico напоминает, что Расмуссен является советником правительства Украины и лоббирует интересы Киева.
Ранее Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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