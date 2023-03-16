Экс-генсек НАТО считает, что выдвижение Трампа кандидатом в президенты США сократит поддержку Киеву

По его словам, в этом случае будет «геополитическая катастрофа», так как во время предвыборной кампании влияние Трампа будет разрушительным. Расмуссен со ссылкой на результаты опросов в США указал «об ослаблении поддержки Украины» среди граждан США. Этот процесс ускорится, если Трамп станет кандидатом в президенты США.

Politico напоминает, что Расмуссен является советником правительства Украины и лоббирует интересы Киева.

Ранее Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

