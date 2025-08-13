Издание изучило снимки 150 объектов 37 компаний военно-промышленного комплекса Европы, сделанные спутниками Sentinel-1. Указывается на появление более 7 млн кв. м новых промышленных площадей в сфере ВПК. Это говорит о перевооружении исторического масштаба. Анализ снимков показал, что европейские оружейные заводы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время.

Более половины изученных объектов получают финансирование по программе Евросоюза «Акт в поддержку производства боеприпасов». В ее рамках было выделено €500 млн евро на устранение конкретных «узких» мест в производстве боеприпасов и ракет.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Североатлантический альянс опасается вооруженного конфликта России с Евросоюзом, который якобы может начаться в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

