Белый дом: Саммит на Аляске будет двусторонним

Предстоящая встреча между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске будет носить двусторонний характер, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Рубио назвал саммит Путина и Трампа на Аляске «ознакомительной» встречей

При этом, по ее словам, Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом и союзниками в Европе. «Послушайте, на переговорах будет присутствовать только одна сторона, участвующая в этой войне», — отметила Ливитт.

Пресс-секретарь также отметила, что американский лидер не хочет проводить «красные линии» в отношениях с Москвой относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

