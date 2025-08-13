Белый дом: Саммит на Аляске будет двусторонним
Предстоящая встреча между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске будет носить двусторонний характер, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
При этом, по ее словам, Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом и союзниками в Европе. «Послушайте, на переговорах будет присутствовать только одна сторона, участвующая в этой войне», — отметила Ливитт.
Пресс-секретарь также отметила, что американский лидер не хочет проводить «красные линии» в отношениях с Москвой относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: Саммит на Аляске будет двусторонним
- Готовятся к войне: Стало известно о перевооружении стран ЕС «исторического масштаба»
- Вашингтон: Трамп не хочет проводить «красные линии» для России по Украине
- Зеленский заявил, что Украина не выведет войска из Донбасса
- Рубио назвал саммит Путина и Трампа на Аляске «ознакомительной» встречей
- Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел СНГ
- Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину
- Умер один из пострадавших при атаке дронов на Арзамас
- В Белом доме ответили на вопрос о планах Трампа посетить Россию
- В Белом доме отказались комментировать вопрос «обмена территориями» РФ и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru