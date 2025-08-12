Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел СНГ

Представитель МВД Азербайджана не присутствовал на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ, прошедшем 12 августа в Санкт-Петербурге. Это следует из данных на сайте Исполнительного комитета организации.

В списке участников значатся делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, но нет представителей Баку.

Местные СМИ сообщили об отказе Азербайджана от участия, однако причины отсутствия министра внутренних дел Вилаята Эйвазова не уточняются. На заседании обсуждались вопросы борьбы с преступностью, взаимодействия правоохранительных органов, проблемы незаконной миграции и использование информационных технологий.

Отношения Москвы и Баку осложнились после задержания 27 июня в Екатеринбурге 50 граждан Азербайджана, которых заподозрили в причастности к ряду преступлений. Российский МИД указывал, что меры принимались в рамках расследований уголовных дел, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
