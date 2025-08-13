Китай прекратил контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой

Пекин решил прекратить любые контакты с президентом Чехии Петром Павлом, сообщают «Известия».

Причина тому – встреча главы государства с Далай-ламой XIV, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, Китай направил чешской стороне серьезное представление. Действие Павла внешнеполитическое ведомство назвало «вопиющим и провокационным».

Дипломат отметил, что чешский президент, несмотря на неоднократные обращения и решительное возражение со стороны Пекина, настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой.

Это является серьезным нарушением политических обязательств, данных правительством Чехии правительству Китая, и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР, подчеркнуло ведомство.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайЧехия

