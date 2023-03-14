Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает телеканал Fox News. Трамп уже ранее уже заявил о своем намерении снова баллотироваться на пост.

При этом Трамп отметил, что в данном случае «Европа должна платить», он назвал конфликт на Украине стратегическим интересов Европы, а не США.

Трамп обвинил Байдена в создании альянса Москвы и Пекина

США грозит новая Великая депрессия из-за политики американского лидера Джо Байдена, написал в своей социальной сети Truth Social его предшественник Дональд Трамп ранее.

Бывший президент США сравнил Байдена с Гербертом Гувером, который руководил страной во время Великой депрессии с 1929 по 1933 год. При этом нынешний кризис будет гораздо сильнее, чем в прошлом веке, считает республиканец.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры