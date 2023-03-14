Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает телеканал Fox News. Трамп уже ранее уже заявил о своем намерении снова баллотироваться на пост.
При этом Трамп отметил, что в данном случае «Европа должна платить», он назвал конфликт на Украине стратегическим интересов Европы, а не США.
США грозит новая Великая депрессия из-за политики американского лидера Джо Байдена, написал в своей социальной сети Truth Social его предшественник Дональд Трамп ранее.
Бывший президент США сравнил Байдена с Гербертом Гувером, который руководил страной во время Великой депрессии с 1929 по 1933 год. При этом нынешний кризис будет гораздо сильнее, чем в прошлом веке, считает республиканец.
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