СМИ: Трамп и Вэнс могут виртуально встретиться с Зеленским и лидерами ЕС
Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс 13 августа могут принять участие в онлайн-встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европейского союза в преддверии саммита на Аляске с участием главы России Владимира Путина, сообщает ABC News.
Подробностей о переговорах не разглашалось. По данным телеканала, Зеленский рассчитывает, что после встречи Трампа с Путиным возможной станет и трехсторонняя встреча.
Ранее стало известно, что Зеленский может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
