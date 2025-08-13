СМИ: Трамп и Вэнс могут виртуально встретиться с Зеленским и лидерами ЕС

Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс 13 августа могут принять участие в онлайн-встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европейского союза в преддверии саммита на Аляске с участием главы России Владимира Путина, сообщает ABC News.

Трамп заявил, что обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальных вопросах

Подробностей о переговорах не разглашалось. По данным телеканала, Зеленский рассчитывает, что после встречи Трампа с Путиным возможной станет и трехсторонняя встреча.

Ранее стало известно, что Зеленский может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

