СМИ: Трамп и Вэнс могут виртуально встретиться с Зеленским и лидерами ЕС

Подробностей о переговорах не разглашалось. По данным телеканала, Зеленский рассчитывает, что после встречи Трампа с Путиным возможной станет и трехсторонняя встреча.

Ранее стало известно, что Зеленский может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

