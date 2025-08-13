Вашингтон: Трамп не хочет проводить «красные линии» для России по Украине
Американский лидер Дональд Трамп не хочет проводить «красные линии» в отношениях с Москвой относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, глава государства действительно призвал РФ и Украину напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера и в этом направлении уже виден прогресс. Левитт упомянула несколько обменов военнопленными, которые провели стороны после переговоров в Стамбуле.
Ранее Трамп допустил выход США из процесса урегулирования по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
