Вашингтон: Трамп не хочет проводить «красные линии» для России по Украине

Американский лидер Дональд Трамп не хочет проводить «красные линии» в отношениях с Москвой относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Пентагон: Урегулирование на Украине потребует обмена землями

По ее словам, глава государства действительно призвал РФ и Украину напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера и в этом направлении уже виден прогресс. Левитт упомянула несколько обменов военнопленными, которые провели стороны после переговоров в Стамбуле.

Ранее Трамп допустил выход США из процесса урегулирования по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

