Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80%
В России растет разрыв цен между новостройками и вторичным жильем, сообщают «Известия».
По данным Центробанка РФ, в апреле-июне текущего года он достиг 60%. При этом средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках - 205 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке — до 128 тыс. рублей. При этом в Центральной России разрыв достиг 80% — стоимость метра в новостройках превысила 294 тыс. рублей, а на «вторичке» - 164 тыс.
По данным регулятора, существенная разница в стоимости квартир несет риски для населения, так как существуют финансовые потери для тех, кто купил жилье в новостройке по ипотеке. Если заемщик не сможет выплачивать кредит, ему придется продавать квартиру по рыночной цене, которая на вторичном рынке будет значительно ниже.
Ранее исследование показало, какое жилье выбирают бумеры, миллениалы и зумеры в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
