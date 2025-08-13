Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80%

По данным Центробанка РФ, в апреле-июне текущего года он достиг 60%. При этом средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках - 205 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке — до 128 тыс. рублей. При этом в Центральной России разрыв достиг 80% — стоимость метра в новостройках превысила 294 тыс. рублей, а на «вторичке» - 164 тыс.

По данным регулятора, существенная разница в стоимости квартир несет риски для населения, так как существуют финансовые потери для тех, кто купил жилье в новостройке по ипотеке. Если заемщик не сможет выплачивать кредит, ему придется продавать квартиру по рыночной цене, которая на вторичном рынке будет значительно ниже.

