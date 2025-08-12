Рубио назвал саммит Путина и Трампа на Аляске «ознакомительной» встречей

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий саммит президентов России и США в Анкоридже станет для Дональда Трампа «ознакомительной» встречей. По его словам, американский лидер хочет лично оценить ситуацию после нескольких телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

«После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему нужно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку», — сказал он в интервью радиостанции 77 WABC.