Рубио назвал саммит Путина и Трампа на Аляске «ознакомительной» встречей

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий саммит президентов России и США в Анкоридже станет для Дональда Трампа «ознакомительной» встречей. По его словам, американский лидер хочет лично оценить ситуацию после нескольких телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

«После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему нужно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку», — сказал он в интервью радиостанции 77 WABC.

В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина в США

Рубио отверг мнение о том, что сам факт встречи является уступкой России, отметив, что для Трампа это способ разобраться в ситуации и принять решения по дальнейшим действиям.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на пятницу, 15 августа, в Анкоридже (Аляска). В день переговоров над городом закроют воздушное пространство. Главной темой станет обсуждение вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине. Сам Трамп назвал переговоры «пробными» и выразил надежду на конструктивный разговор, после которого намерен созвониться с европейскими лидерами, передает «Радиоточка НСН».

