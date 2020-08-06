Экс-генпрокурор РФ: приглашение Лукашенко прокуроров из Москвы и Киева прозвучало не без шантажа

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН подчеркнул, что Лукашенко излишне политизировал ситуацию с задержанием группы россиян в Белоруссии. 


Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины из-за задержанных россиян, сообщает информационное агентство БЕЛТА. Такое заявление он сделал в четверг на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН назвал заявление Лукашенко политически ангажированным.

«Оно не направлено на предметное урегулирование вопроса. Заявление с полушантажом и угрозами. Прокуратуры России и Белоруссии сами знают, как разрешать такие вопросы без подстёгиваний со стороны Лукашенко», - отметил Степанков.

Собеседник НСН высказал мнение, что этот вопрос в первую очередь должен решаться на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

«Не исчерпаны все возможности урегулировать ситуацию с задержанием людей на уровне министерств иностранных дел России и Белоруссии. Есть у нас договоры об оказании консульской и другой помощи гражданам, оказавшимся в подобных ситуациях. Ещё рано прибегать к помощи прокуроров. Кроме того, есть особенности в том, что это не просто какая-то страна, а из Союзного государства», - заметил экс-генпрокурор.

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Белорусский президент вправе высказывать подобные предложения, но решение должно оставаться за генпрокурором, уточнил Валентин Степанков.

«Если потребуется, то генеральный прокурор России может отправить в Минск своего представителя – сотрудника управления по международным связям. Но мне не понравилась фраза Лукашенко о том, что, мол, если не приедут [генпрокуроры России и Украины], то мы всё решим сами. Приглашение, которое звучит из уст главы государства с признаками шантажа и угроз, недопустимо. Дело в том, что у генпрокуратур России и Белоруссии наверняка есть соглашение, в рамках которого они вправе установить контакты, обменяться необходимыми материалами», - заключил Степанков.

Ранее НСН сообщила, что президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили возможную экстрадицию граждан России, задержанных под Минском. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что выдача части задержанных россиян Киеву - уже решенный вопрос. По словам журналиста, ему об этом рассказал в интервью сам Лукашенко.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов уточнил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко может ждать судьба экс-президента Украины Виктора Януковича, но в Ростове его не примут.




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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Валентин СтепанковГенпрокурорАлександр Лукашенко
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