Экс-генпрокурор РФ: приглашение Лукашенко прокуроров из Москвы и Киева прозвучало не без шантажа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины из-за задержанных россиян, сообщает информационное агентство БЕЛТА. Такое заявление он сделал в четверг на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН назвал заявление Лукашенко политически ангажированным.

«Оно не направлено на предметное урегулирование вопроса. Заявление с полушантажом и угрозами. Прокуратуры России и Белоруссии сами знают, как разрешать такие вопросы без подстёгиваний со стороны Лукашенко», - отметил Степанков.

Собеседник НСН высказал мнение, что этот вопрос в первую очередь должен решаться на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

«Не исчерпаны все возможности урегулировать ситуацию с задержанием людей на уровне министерств иностранных дел России и Белоруссии. Есть у нас договоры об оказании консульской и другой помощи гражданам, оказавшимся в подобных ситуациях. Ещё рано прибегать к помощи прокуроров. Кроме того, есть особенности в том, что это не просто какая-то страна, а из Союзного государства», - заметил экс-генпрокурор.